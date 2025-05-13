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GAMER Başkanı Levent Yazıcı, Vali Çiçek’i Ziyaret Etti

GAMER BAŞKANI LEVENT YAZICI’DAN VALİ ÇİÇEK’E ZİYARET

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Levent Yazıcı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek’i ziyaret etti. Vali Çiçek, Yazıcı ile beraberindekilerle makamında bir süre sohbet etti. “Ziyaretten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum,” diyen Çiçek, sıcak bir karşılamada bulundu.

GAMER ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ziyaret sırasında, GAMER’in yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı görüşmeler gerçekleşti. Yazıcı ve ekibi, Ardahan’daki güvenlik önlemleri ve acil durum yönetim sistemleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu. Bu toplantının, bölgedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

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