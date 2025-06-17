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Gametophobia Evlilik Korkusudur

Gametophobia NEDİR?

Gametophobia, bireylerin evlilikle ilgili aşırı kaygı ve korku hissetmesi durumunu tanımlar. Bu korkuyla başa çıkmakta zorlanan kişiler, evlilik fikrinden uzak durma eğiliminde olabiliyor. Güven Bana yarışmasında bu terim üzerine yapılan sorular, izleyicilerin ilgisini çekti ve merak uyandırdı.

Cevap SEÇENEKLERİ

Yarışmada Gametophobia hakkında sorulan soruda, dört cevap seçeneği sunuldu:
A: Oyun,
B: Evlilik,
C: Kalabalık,
D: Acı çekme.

Konuya dair verilen doğru cevap B şıkkı, yani evlilik oldu. Bu durum, Gametophobia’nın neyi temsil ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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