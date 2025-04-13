GAMPO Öğrencileri Tales Finaline Katıldı

BAŞARIYLA FİNALE HAK KAZANDILAR

Erzurum’un köklü eğitim kurumlarından biri olan Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nun (GAMPO) öğrencileri, önemli bir başarı göstererek Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri final yarışmalarına katılma hakkı kazandılar. Her yıl Aydın’da bulunan Tales Matematik Müzesi tarafından düzenlenen bu yarışmalar, ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri konusundaki okuryazarlığını ölçmeyi amaçlıyor. Bu yıl Erzurum’u GAMPO’nun 4 kız öğrencisi temsil edecek.

ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ VE TARİHLER

Finalde Erzurum’u temsil edecek öğrenciler, ilde 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen ve sonuçları 9 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak olan Tales Matematik ve Fen Bilimleri 1. Aşama sınavında belirlenmiştir. GAMPO’nun 5. sınıf öğrencileri arasında matematik finalistleri olarak Belinay Ardahanlıoğlu ve Zeynep Şeflek; fen bilimleri finalistleri ise Dilvin Senir ve Berrin Karadabağ yer alıyor. Bu öğrenciler, Aydın, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara’da yapılacak final yarışmalarında Erzurum’u ve okullarını temsil etme fırsatı kazandılar.

Başarı gösteren öğrencilerin ailelerini okula davet eden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu Müdürü Fırat Güneş, yarışma takvimine dair bilgi vererek, bu başarıdan dolayı gururlandıklarını ifade etti. Öğrencilerin başarılı performanslarının kendilerini ve ailelerini gururlandırdığına dikkat çeken Okul Müdürü Güneş, velilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

TALES SINAVLARININ ÖNEMİ

Güneş, Tales sınavlarının fen ve matematik bilimleri açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Nitelikli bireylerin, günümüzde en değerli sermaye olduğunu belirten Güneş, “Okullarımızın ve öğrencilerimizin eğitim düzeylerinin tespiti yönünde bu tür sınavlar oldukça önemlidir. Tales’in 1. Aşama sınavında başarılı olan öğrencilerimizin, 10 Mayıs’ta yapılacak final yarışmalarında da şehrimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

FİNAL SONUÇLARI VE ÖDÜLLER

Başarılı öğrencilerin velileri, Okul Müdürü Fırat Güneş’ten okulun Müdür Yardımcıları Yunus Karagöz ve Emre Altay ile birlikte öğretmen kadrosuna katkıları için teşekkür ettiler. Tale sınavının finalinde öğrencilerin 25’er soruluk çoktan seçmeli ve açık uçlu testleri 70 dakikada tamamlaması gerekiyor. Final sonuçları 26 Mayıs’ta açıklanacak. Her sınıf seviyesinde birincilere 12.000 TL eğitim desteği ile birlikte madalya ve başarı sertifikası verilecek. İkincilik için 8.000 TL, üçüncülük için 6.000 TL, dördüncülük için 4.000 TL, beşincilik için ise 2.000 TL eğitim desteği sağlanacak; ayrıca diğer dereceleri kazanan öğrencilere de madalya ve sertifikalar verilecek.

– ERZURUM