Gamze Özçelik, İkinci Evliliğini Yaptı

GAMZE ÖZÇELİK İKİNCİ KEZ EVLENDİ

Gamze Özçelik, ekranlarda uzun yıllar boyunca tanınan popüler bir isim olarak, ikinci kez nikâh masasına oturduğu haberleriyle magazin dünyasında dikkat çekti. Sade bir törenle gerçekleştirilen evliliğin ardından, ünlü ismin eşinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu soruları sosyal medyada ve haber platformlarında geniş bir yankı uyandırdı. Peki, Gamze Özçelik ikinci evliliğini kiminle yaptı? İşte, detaylar…

RESHAD STRIK KİMDİR?

Reshad Strik, 22 Haziran 1981 tarihinde Avustralya’nın Canberra şehrinde dünyaya geldi. Boşnak kökenli bir aileden gelen Strik, hem Avustralya vatandaşı hem de Boşnak asıllıdır. Genç yaşta oyunculukla ilgilenmeye başlayan Strik, Hollywood ve Türk yapımlarındaki performanslarıyla dikkat çekmeyi başardı. Oyunculuk eğitimi almak için Avustralya’daki National Institute of Dramatic Art (NIDA) okuluna devam etti ve burada öğrendiklerini kariyerine aktardı. Mezuniyetinden sonra kariyerine Avustralya’da başlayan Strik, kısa bir süre içinde uluslararası yapımlarda yer almayı başardı.

DÜNYA ÇAPINDA TANINAN YAPIMLAR

Strik’in dünya genelinde tanınmasını sağlayan projelerden biri, 2007 yılında vizyona giren “The Hills Have Eyes 2” adlı Amerikan korku filmi oldu. Bunun yanı sıra, ünlü yönetmen Kadir Dursun’un yönettiği projelerde ve Filistin, Bosna-Hersek ve Türkiye ortak yapımı filmlerde de rol almıştır. Hem aksiyon hem de dramatik rol yeteneğiyle öne çıkan başarılı oyuncu, Türkiye’de Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Reshad Strik, Türk televizyon sektöründe yer aldığı projelerle tanınmasının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor. Evliliği, Gamze Özçelik ile birlikte 2025 yılında gerçekleşti ve bu haber, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Sade bir törenle yapılan düğünün ardından, çiftin yaşamı sosyal medyada ve haber sitelerinde ilgiyle takip edilmeye başlandı.