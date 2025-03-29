Gamze Özçelik’in Oğlu Murathan Büyüdü

GAMZE ÖZÇELİK’İN HAYIR İŞLERİNE ADANMIŞ YAŞAMI

Eski oyuncu Gamze Özçelik, günümüzde Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla hayır işlerine kendini adadı. Kariyerinin zirvesindeyken, şöhretine veda eden Özçelik, maneviyata yönelerek dünyanın pek çok köşesinde sayısız iyilik yaparak herkesin gönlünde güzel bir yer edindi.

YENİ EVLİLİĞİ VE OĞLU MURATHAN

Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda 42 yaşındaki Boşnak kökenli Avustralyalı aktör Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Mutlu evliliğiyle şu sıralar adından sıkça söz ettiren Özçelik, biricik oğlu Murathan’ın da büyüdüğünü görüyor. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik’in oğlu ile ilgili “Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah” ifadeleri büyük yankı buldu.

MURATHAN’IN BÜYÜMESİ VE YORUMLAR

Sabah’ın haberine göre, Gamze Özçelik’in dikkatlice büyüttüğü oğlu Murathan şimdi 14 yaşında. Özçelik’in sır gibi sakladığı oğlunun bu büyümesi, çevresinden “Annesine benziyor” ve “Zaman çok hızlı akıyor” yorumlarını alıyor.