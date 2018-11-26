Gamze Özçelik tesettüre girdi

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, katıldığı törende ilk kez tesettürle görüntülendi. Özçelik, daha önce de tesettüre girmek istediğini söylemişti.

Kurduğu dernekle yardıma muhtaç insanlara yardım eden örnek bir ünlü olan oyuncu Gamze Özçelik hem sosyal medya paylaşımlarında hem de röportajlarında tesettüre girmek istediğini belirtmişti.

Miraç Kandilinde “Dua edin canlar. Çok istiyorum” notunu yazarak dua isteyen güzel oyuncu bir ödül töreninde görüntülendi. “Öncü Sivil Toplum Kuruluşu” ödülüne layık görülen Özçelik, ilk kez tesettürlü görüntülendi.

HÜRRİYET