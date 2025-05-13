Gana Cumhurbaşkanı Borcu Azaltmayı Hedefliyor

ENERJİ BORÇLARIYLA İLGİLİ HEDİFLER

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, ülkesinin bağımsız enerji üreticilerine ve gaz tedarikçilerine yönelik 2,5 milyar dolarlık borcunu yıl sonuna kadar düşürmeyi hedeflediklerini duyurdu. Mahama, Fildişi Sahili’nin Abidjan şehrinde gerçekleşen Africa CEO Forum’da yaptığı konuşmada, geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık geçmiş borcun yeniden yapılandırılması için enerji üreticileriyle anlaşıldığını hatırlattı. Bu sürecin, Gana’nın genel borç yükünü hafifletmeyi amaçladığını vurguladı.

ENERJİ HİZMETİ BORÇLARI

Cumhurbaşkanı Mahama, bağımsız enerji üreticilerine ve gaz tedarikçilerine olan borçların şu an ülke ekonomisi üzerinde önemli bir baskı oluşturduğuna dikkat çekti. “Eminim gelecek yıl ortaklarımız daha memnun olacak çünkü borç yükünü uygun şekilde ele almış olacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, devlet kontrolündeki Elektrik Şirketi ECG’nin tahsilat süreçlerinde verimsizlikler yaşadığını ve yaklaşık yüzde 40 oranında kayıplar meydana geldiğini belirtti. Hanelerdeki elektrik ödemelerinin sürdürülebilir hale gelmesi için faturalandırma sürecine özel sektörün dâhil edileceğini açıkladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Mahama, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin hızlandığını hatırlatarak, Gana’nın mevcut petrol ve gaz rezervlerinden etkin bir şekilde yararlanması gerektiğini dile getirdi. “Petrol artık geçiş sürecinde. Elinde enerji kaynağı olan herkesin mümkün olan en hızlı şekilde üretime geçmesi gerekiyor.” diye ekledi. Ayrıca, petrol çıkarmak isteyen tüm yatırımcılara “kırmızı halı” serdiğini ifade etti.