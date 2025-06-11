Gana’da 34 Mpox Vaka Tespit Edildi

Yeni M-ÇİÇEĞİ VAKALARI

Batı Afrika ülkesi Gana’da son günlerde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakası tespit edildi. Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde kaydedilen bu yeni vakalar ile birlikte toplam vaka sayısının 79’a ulaştığını açıkladı.

HASTA TAKİBİ VE GÖZETİM ÇALIŞMALARI

Açıklamaya göre, virüs sebebiyle 4 hasta hastanede tedavi görüyor. Temaslı takibi sürüyor ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının hızlandırıldığı vurgulandı. Yetkililer, halktan döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle karşılaşmaları durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istedi.