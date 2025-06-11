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Gana’da 34 Mpox Vakası Belirlendi

GANA’DA M ÇİÇEĞİ VAKALARI ARTIYOR

Gana’da 34 yeni M çiçeği vakası (mpox) kaydedildiği bildirildi. Gana Sağlık Servisi (GHS) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 10 farklı vilayetinde bu 34 vakanın tespit edildiği duyuruldu. Böylece ülke genelinde M çiçeği vakası sayısı 79’a yükseldi.

TEDAVİ VE GÖZETİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamaya göre, virüs nedeniyle 4 kişi hastanede tedavi altında bulunuyor ve temaslı takibi devam ediyor. Ayrıca, ülke genelinde gözetim çalışmalarının artırıldığı ifade edildi. Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler göstermeleri durumunda en yakın sağlık kurumuna başvurmaları isteniyor.

İLK VAKA AÇIKLAMASI MAYIS’TA YAPILDI

Gana hükümeti, bu yılın 19 Mayısında M çiçeği vakalarının ilk kez 4 kişide tespit edildiğini açıklamıştı.

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