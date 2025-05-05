Gana’da Gıda Güvensizliği Artıyor

GIDA GÜVENSİZLİĞİ RİSKİ ARTIYOR

Batı Afrika ülkesi Gana’da, 2023’ün mart-mayıs döneminde 2,4 milyondan fazla insan gıda güvensizliği riskiyle karşı karşıya kalıyor. Gana Tarım Bakanlığı’na bağlı İstatistik, Araştırma ve Bilgi Müdürlüğü, Dünya Gıda Programı ve Sahel’de Kuraklıkla Mücadele Daimi Hükümetlerarası Komitesi işbirliğiyle hazırlanan “Gıda ve Beslenme Güvenliği Durumu” başlıklı raporda bu veriler detaylandırılıyor. Bahsedilen sayı, Gana’nın toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4’ünü oluşturuyor.

TARIM VE SAĞLIK MÜDAHALELERİ BEKLENİYOR

Aynı raporda, haziran-ağustos döneminde uygulanacak tarım ve sağlık müdahaleleri sayesinde gıda güvensizliği riski altındaki kişi sayısının yaklaşık 2 milyona düşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu, nüfusun yüzde 6,3’üne tekabül ediyor. Gıda güvensizliğinin en büyük nedenleri arasında, 2024’te sekiz bölgede yaşanan kuraklık, iklim değişikliği ve ekonomik baskılar öne çıkıyor. Özellikle kuzey bölgelerde süregelen kuraklıklar tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor.

Raporda, Batı Afrika’daki diğer ülkelerle kıyaslandığında yalnızca Fildişi Sahili ve Benin’in Gana’dan daha iyi bir gıda güvenliği düzeyine sahip olduğu belirtildi. “Gana, çoğu komşu ülkesine kıyasla daha iyi bir performans sergilese de mevcut durum hala endişe vericidir.” deniyor. Ayrıca, kırılgan toplulukların sosyal koruma programlarına yönlendirilmesinin, ekonomik ve çevresel şokların etkilerini azaltmada önemli olduğu vurgulanıyor.