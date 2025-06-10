Gana’da Hemşireler Grevi Devam Ediyor

GREVİ HAFİFLETME ÇABALARI

Gana’da devam eden hemşire ve ebelerin grevini hafifletmek için hükümet, emekli sağlık çalışanlarına gönüllü olarak göreve dönme çağrısı yapıyor. Gana Sağlık Bakanı Kwabena Mintah Akandoh, başkent Akra’daki cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlediği basın toplantısında, halkın sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almak amacıyla hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

EMEKLİLERİN GÖREVE DÖNMESİ

Akandoh, devam eden grevin etkilerini hafifletmek için emekli sağlık çalışanlarına gönüllü olarak göreve dönme önerisinde bulundu. Bakan, Gana Kayıtlı Hemşireler ve Ebeler Derneği (GRNMA) ile sürdürülen diyaloğun, hükümetin kararlılığı ile devam edeceğini belirtti. “Bakanlık, hemşirelik hizmetlerinin yetersiz kaldığı tesislere destek olacak yeni sağlık merkezlerinin tam listesini önümüzdeki dakikalarda yayımlayacak,” diyen Akandoh, durumu daha iyi yönetmek için çalışmalara hız vereceklerini ifade etti.

GREVE RAĞMEN GÖREVDE KALANLAR

Ayrıca, grev sürecinde görevde kalmaya devam eden bazı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akandoh, diğer hemşire ve ebelere de hastalara yardım etme çağrısında bulundu. Gana’da hemşire ve ebeler, kötü çalışma koşulları sebebiyle geçtiğimiz hafta greve gitmişti. Hükümet ile GRNMA yetkilileri arasında yapılan kritik görüşmede taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı. Hükümetin, hizmet koşullarının uygulanmasını 2026’ya erteleme teklifi, GRNMA tarafından kesin bir dille reddedildi.