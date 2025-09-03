Haberler

Gana, Djiku’nın Moskova’da Olduğunu Duyurdu

Gana Futbol Federasyonu’ndan Duyuru

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak üzere Moskova’da bulunduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu Djiku, Rus futbol kulübü Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

Milli Takım Kampı Bilgisi

Djiku’nun ülkesinin kampına katılması bekleniyor. Ancak Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Çad ile oynayacağı maç için Moskova’da kalacağı ve Akra’ya gelemediği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılması planlanıyor.

Gelecek Mücadele ve Oynama Şansı

Djiku, Gana’nın Mali ile yapacağı maçta forma giyme fırsatını bulabiliyor.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

