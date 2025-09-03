Gana, Djiku’nın Moskova’da Olduğunu Duyurdu

Gana Futbol Federasyonu’ndan Duyuru

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak üzere Moskova’da bulunduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu Djiku, Rus futbol kulübü Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

Milli Takım Kampı Bilgisi

Djiku’nun ülkesinin kampına katılması bekleniyor. Ancak Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Çad ile oynayacağı maç için Moskova’da kalacağı ve Akra’ya gelemediği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılması planlanıyor.

Gelecek Mücadele ve Oynama Şansı

Djiku, Gana’nın Mali ile yapacağı maçta forma giyme fırsatını bulabiliyor.