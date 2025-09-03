Gana, Djiku’nın Moskova’da Olduğunu Duyurdu

Gana Futbol Federasyonu’ndan Duyuru
Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak üzere Moskova’da bulunduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu Djiku, Rus futbol kulübü Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.
Milli Takım Kampı Bilgisi
Djiku’nun ülkesinin kampına katılması bekleniyor. Ancak Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Çad ile oynayacağı maç için Moskova’da kalacağı ve Akra’ya gelemediği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılması planlanıyor.
Gelecek Mücadele ve Oynama Şansı
Djiku, Gana’nın Mali ile yapacağı maçta forma giyme fırsatını bulabiliyor.