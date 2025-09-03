Haberler

Gana Futbol Federasyonu, Djiku Moskova’da

ALEXANDER DJIKU MOSKOVA’DA SÖZLEŞME İMZALYOR

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak amacıyla Moskova’da bulunduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu, Rus futbol kulübü Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı. Djiku’nun, ülkesinin milli maçları sırasında kampına katılması bekleniyor.

DİJKU’NUN MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILIM TARİHİ

Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Çad ile oynayacağı karşılaşmada, Djiku’nun yeni takımıyla sözleşme imzalayacak olması nedeniyle Moskova’da olduğu ve Akra şehrine gelemediği belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılacağı ifade ediliyor. Djiku, Gana’nın Mali ile yapacağı maçta forma giyebilecek.

Yeşilay YEDAM Tanıtımı Gerçekleştirildi

Yeşilay Tokat Şubesi, YEDAM'ı tanıttı. Kırtasiyede düzenlenen etkinlikte, personel bilgilendirildi ve vatandaşlara broşürler dağıtılarak afişler sergilendi.
Kerkük’te 80’den Fazla İş Yeri Kapatıldı

Kerkük'te son dönemde yapılan denetimler sonucunda yangın güvenliği eksiklikleri nedeniyle 80'den fazla alışveriş merkezi ve işyeri kapatıldı. İş yerleri tedbir alınana dek kapalı kalacak.

