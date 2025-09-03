Gana Futbol Federasyonu, Djiku Moskova’da

ALEXANDER DJIKU MOSKOVA’DA SÖZLEŞME İMZALYOR

Gana Futbol Federasyonu, Alexander Djiku’nun sözleşme imzalamak amacıyla Moskova’da bulunduğunu duyurdu. Fenerbahçe’nin Ganalı oyuncusu, Rus futbol kulübü Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı. Djiku’nun, ülkesinin milli maçları sırasında kampına katılması bekleniyor.

DİJKU’NUN MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILIM TARİHİ

Gana’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Çad ile oynayacağı karşılaşmada, Djiku’nun yeni takımıyla sözleşme imzalayacak olması nedeniyle Moskova’da olduğu ve Akra şehrine gelemediği belirtiliyor. 31 yaşındaki futbolcunun 5 Eylül Cuma günü milli takım kampına katılacağı ifade ediliyor. Djiku, Gana’nın Mali ile yapacağı maçta forma giyebilecek.