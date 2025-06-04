Gana Hükümeti 2040’a Kadar Lisansları Uzatıyor

GANA HÜKÜMETİ PETROL SAHALARINI UZATTI

Gana hükümeti, ülkenin önemli petrol sahaları Jubilee ve TEN’in lisanslarını 2040 yılına kadar uzatmak adına 2 milyar dolarlık yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. Gana Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet, Tullow Oil, Kosmos Energy, PetroSA, GNPC ve Explorco ortaklığıyla bu mutabakatı gerçekleştirdi.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ VE YENİ YATIRIM PLANI

Enerji Bakanı John Abdulai Jinapor, imzalanan anlaşmanın Gana’nın enerji sektörü açısından “önemli bir dönüm noktası” olduğunu ifade etti. Anlaşmanın yalnızca petrol üretiminin devamını sağlamadığını vurgulayan Jinapor, bu mutabakatın aynı zamanda altyapı ve istihdamın gelişimine de katkı yapacağını dile getirdi. Bu anlaşma çerçevesinde, 2040’a kadar toplamda 20 yeni kuyunun açılması ve 2 milyar dolarlık yatırım yapılması hedefleniyor.

NATÜRAL GAZIN ARTIRILMASI VE EĞİTİM PROGRAMLARI

Ayrıca, anlaşma ile doğal gaz arzının artırılması ve fiyatların düşürülmesi de planlanıyor. Bu bağlamda, Gana Ulusal Petrol Şirketi (GNPC) ve Petrol Komisyonu personeline yönelik yeni eğitim programları düzenlenecek.