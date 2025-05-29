Gana Ve BAE, 1 Milyar Dolar Anlaşma

Gana ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde 1 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon merkezi kurulması için bir anlaşma imzalandı. Gana’nın İletişim, Dijital Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Samuel Nartey George ile BAE’nin Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölge Kurumu Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirilen imza töreninde bir araya geldi. Bakan George, bu anlaşmanın Gana’nın dijital geleceğini şekillendirmek için atılmış “cesur” bir adım olduğunu söyledi. “Bu üs, yatırımın yaratıcılıkla buluştuğu bir alan olacak. Gana’nın gençleri artık fırsatı yurt dışında değil, kendi topraklarında bulacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, bu projenin hükümetin “Bir Milyon Kodlayıcı” programına da destek olacağını belirtti.

BAE’nin Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölge Kurumu Başkanı Sulayem, günümüz dünyasında zenginliğin kaynağının fikir üretme ve uygulama kapasitesi olduğunu vurguladı. “Gana, Batı Afrika’da üretim ve dağıtım merkezi haline gelebilecek potansiyele sahip” dedi. “Gana-BAE İnovasyon ve Teknoloji Üssü” ismi verilen bu proje, PCFC önderliğinde geliştirilecek. Merkez, Microsoft, Oracle, Meta, IBM ve Alphabet gibi dev teknoloji firmalarının Afrika kıtasındaki faaliyetlerini genişletmesi için stratejik bir merkez olmayı hedefliyor. Projenin ilk aşamasında PCFC, yapay zeka mühendisliği, veri üretimi, dış kaynak kullanımı ve teknoloji ihracatına odaklanacak şekilde finansman sağlayacak. Gana hükümeti ise projeye arazi tahsisi ile destek verecek. Bu merkez, 11 binden fazla küresel teknoloji firmasını Gana’ya çekerek, ülkeyi Afrika’da dijital dönüşümün öncüsü haline getirmeyi planlıyor.