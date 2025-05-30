Gana Ve BAE, Teknoloji Üssü İçin Anlaştı

Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 1 MİLYAR DOLARLIK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ÜSSÜ ANLAŞMASI

Gana ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde 1 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon üssü kurulması konusunda bir anlaşmaya imza attı. Gana İletişim, Dijital Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Samuel Nartey George ve BAE’nin Limanlar, Gümrük ve Serbest Bölge Kurumu (PCFC) Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem, Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirdikleri imza töreninde bu önemli projeyi resmiyete döktü.

Gana’nın dijital geleceğini şekillendirmek amacıyla atılmış bu “cesur” adımın, Bakan George’un ifadesiyle, “Bu üs, yatırımın yaratıcılıkla buluştuğu bir alan olacak. Gana’nın gençleri artık fırsatı yurt dışında değil, kendi topraklarında bulacak.” şeklinde değerlendirilmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, bu girişimin hükümetin “Bir Milyon Kodlayıcı” programına da önemli katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

BAE’nin KÜRESEL FİNANS VE İNOVASYON STRATEJİSİ

Sulayem, günümüzde zenginliğin temel kaynağının fikir üretme ve uygulama kapasitesi olduğunu belirtirken, “Gana, Batı Afrika’da üretim ve dağıtım merkezi haline gelebilecek potansiyele sahip.” dedi. “Gana-BAE İnovasyon ve Teknoloji Üssü” adıyla anılacak olan bu girişim, BAE’nin PCFC öncülüğünde gerçekleştirilecek. Üs, Microsoft, Oracle, Meta, IBM ve Alphabet gibi birçok küresel teknoloji devinin Afrika’daki faaliyetlerini genişletmeleri için stratejik bir merkez haline gelecek.

İlk etapta PCFC tarafından finanse edilecek bu kapsamlı proje, yapay zeka mühendisliği, veri üretimi, dış kaynak kullanımı ve teknoloji ihracatına odaklanarak hayata geçirilecek. Gana hükümeti, projeye arazi tahsisi ile destekte bulunacak. Merkezin 11 binden fazla küresel teknoloji firmasını Gana’ya çekmesi ve ülkeyi Afrika’da dijital dönüşümün öncüsü haline getirmesi öngörülüyor.