Gana Ve Japonya İşbirliği Anlaşması Yaptı

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Gana ve Japonya, kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler konusu üzerinde işbirliği geliştirmeye yönelik bir mutabakata vardı. Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Japonya’nın Yokohama kentinde gerçekleştirilen 9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı’nda, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Mahama, yaptığı sosyal medya paylaşımında, iki ülke arasında kakao işleme, stratejik altyapı ve halklar arası ilişkiler alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

KAKAO İTHALATI VE YATIRIM FIRSATLARI

Mahama, Japonya’nın kakao ithalatının yaklaşık yüzde 70’inin Gana’dan karşılandığını ve bu bağlamda Japon yatırımcıları Gana Kakao İşleme Şirketi ile işbirliğine davet ettiklerini ifade etti. Bu ortaklık ile fabrikanın yenilenmesi ve kakao işleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, ülkesindeki Volta Gölü üzerindeki Volivo Köprüsü projesinin de gündeme geldiğini aktaran Mahama, Japonya’nın 2016’da sağladığı finansal desteğe teşekkür etti.

KÖPRÜ PROJESİ İÇİN FİNANSAL DESTEK TALEBİ

Cumhurbaşkanı Mahama, köprünün tamamlanması için gerekli olan yüzde 64’lük finansman açığını kapatmak amacıyla özellikle hibe yoluyla destek talebini yineledi. Bu destek, projenin hayata geçirilebilmesi açısından kritik bir öneme sahip.