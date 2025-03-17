Gaoussou Diarra’nın Futbol Hayali Gerçekleşti

BÜYÜK BİR ZAFER

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor ile Gençlerbirliği, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda karşılaştı. İstanbul temsilcisi, maçı 5-0’lık farklı bir skorla kazanarak büyük bir zafer elde etti. Bu karşılaşmada, 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra sergilediği performansla herkesin dikkatini çekti. Hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Diarra’nın hikayesi, futbolseverleri şaşırtmayı başardı.

DİARRA’NIN YENİ BAŞLANGICI

İstanbul’a üniversite okumaya gelen Diarra, 2023-24 sezonunda Tuzlaspor formasıyla futbol kariyerine adım attı. Kısa bir süre önce İstanbulspor ile sözleşme imzalayan genç futbolcu, takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Gaoussou Diarra, bu sezon 29 maçta sahaya çıkarak 12 gol atmayı başardı ve aynı zamanda 2 gol pası verdi. Ligde 11 golle dikkat çeken Diarra, gol krallığı sıralamasında 5. sırayı alıyor.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN AÇIKLAMALAR

Gençlerbirliği maçının ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diarra hakkında bilgiler verdi. “Diarra’nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana ‘imza atalım.’ dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez” şeklinde ifadeler kullandı. Diarra’nın futbol macerası, sadece üniversite hayatı ile başlamış olsa da, şimdi İstanbulspor için büyük bir potansiyel taşıyor.