Gaoussou Diarra’nın Performansıyla Süper Lig’e İlgi Çekti

GAOUSSOU DIARRA’NIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

İstanbul spor’un yıldız futbolcusu Gaoussou Diarra’nın oyun performansı, Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. TFF 1. Lig’in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbul spor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Gençlerbirliği’ni ağırladı ve karşılaşmayı 5-0 gibi dikkat çekici bir skorla kazanmayı başardı. Bu maçta öne çıkan en önemli isim ise Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra oldu.

HAYAT HİKAYESİYLE GÜNDEME OTURDU

22 yaşındaki genç futbolcu, maçta hat-trick yaparak sadece sahadaki performansıyla değil, dikkat çekici hayat hikayesiyle de öne çıktı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Gaoussou Diarra, 2023-24 sezonunda Tuzla spor formasıyla profesyonel futbola adım attı. Kısa sürede İstanbul spor’un dikkatini çekmeyi başardı ve takımla sözleşme imzaladı. Performansıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Diarra’nın etkileyici çıkışı, spor kulislerinde yeni bir transfer dedikodusunu da beraberinde getirdi.

BESİKTAŞ TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İddialara göre, Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, bu genç yeteneği kadrosuna katmak için adımlar atmaya başladı. Siyah-beyazlı ekibin yönetimi, Diarra’nın menajeriyle görüşmeler gerçekleştiriyor ve transferin yeni sezona yetişmesi amacıyla çaba harcıyor. Sezon boyunca 29 maçta 12 gol atan ve 2 asist yapan Diarra, gol krallığında 5. sırada yer almayı başardı. Yetenekli kanat oyuncusunun yükselen performansı, futbol dünyasında merakla takip ediliyor.