Gara Ve Hakurk’ta 9 Terörist Etkisiz

OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

IRAQ’TA YENİ BAŞARILAR

Bakanlık, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.” açıklamasını yaptı. “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!” sözleriyle de bu kararlılığını vurguladı.