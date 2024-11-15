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Gara Ve Hakurk’ta 9 Terörist Etkisiz

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OPERASYON AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen operasyona dair bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada şu sözler yer aldı: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.”

TERÖRİSTLER ETKİSİS HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK’lı teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!” ifadesine yer verildi.

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