Gara’da operasyon! 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada,”Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadeleri yer aldı.