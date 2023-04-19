Gara’da operasyon! 6 terörist öldürüldü

Gara bölgesinde yapılan operasyonda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, emniyet ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yapılan operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada,”Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!” ifadeleri yer aldı.