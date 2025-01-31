GARAN İçin Hedef Fiyatı Yükseltildi

Hedef Fiyat Güncellemesi

İnfo Yatırım, Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatını 167 TL’den 170,7 TL’ye çıkardı. Raporda yer alan bilgilere göre, “Banka, 2024 yılı itibarıyla çeyreklik bazda beklentilere yakın 24,9 milyar TL net kâr elde ederken, yıllık bazda %6’lık artışla 91,2 milyar TL seviyesine ulaştı.”

Banka Performansına Dair Beklentiler

2024 yılı sonunda Net Faiz Marjı (NFM) %4,1 olarak öngörülürken, banka 2025 yılı itibarıyla 300 baz puanlık bir iyileşme bekliyor. Garanti BBVA, 2025 yılı sonunda %26,5 enflasyon tahmin ederken, TL kredi büyümesinin ortalama enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi ve %10-12 bandında yabancı para (YP) kredi büyümesi öngörüyor. Ayrıca, net ücret ve komisyon gelirlerinin de ortalama TÜFE’nin üzerinde artması bekleniyor. İnfo Yatırım, fonlama maliyetlerinin düşmesi sayesinde Net Faiz Marjı’nda iyileşme bekliyor. Ancak, 2024 yılı son çeyrek sonuçlarında karşılık giderlerinin artış göstermesi, 2025’te net kâr artışını sınırlayabilir ve özsermaye kârlılığının 2024 seviyelerinde kalmasına neden olabilir.

Sektör Ortalamasının Üstünde Kalacak Performans

Banka’nın aktif verimliliğinin sektör ortalamasının üzerinde kalması beklenirken, al-sat ve ücret & komisyon gelirleri sayesinde daralan kredi-mevduat faiz makasından en az etkilenen banka olduğu düşünülüyor. 2025 yılı içerisinde banka, bütçesine uygun olarak Net Faiz Marjı’nda 300 baz puan civarında artış sağlayabilir. Ancak, bu olumlu etkinin kredi riski maliyetinin 200-250 baz puana yükselmesi nedeniyle kısmen dengeleneceği öngörülüyor. Bu çerçevede, 2024’da 92,2 milyar TL olarak açıklanan net kârın, 2025 yılında 129,1 milyar TL’ye çıkarak %32,6 özsermaye getirisi sağlaması bekleniyor. Bireysel bankacılık alanındaki güçlü pazar payı, komisyon gelirlerinin yüksek seviyede kalmasına yardımcı olabilir.

Banka’nın Faiz Düşüşlerinden Yararlanma Potansiyeli

GARAN, geçmişte olduğu gibi aktif-pasif yönetimini en iyi değerlendiren banka olarak faiz düşüşlerinden en olumlu etkilenen banka olabiliyor. Al-sat gelirlerini 2024 seviyesinde koruyabileceği düşünülüyor. Banka’nın faiz düşüşü ortamında en olumlu ayrışması için bir diğer neden de toplam aktifleri içerisindeki kredilerin %58 paya sahip olması (sektör ortalaması %50), bonoların ise yalnızca %14 paya sahip olmasıdır.