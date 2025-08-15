Garantex, Plan Hazırladı Gözüküyor

ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIM HAZIRLIKLARI

Blockchain istihbarat firması TRM Labs, ABD Hazine Bakanlığı’nın yakın zamanda yeniden yaptırım uyguladığı Garantex kripto para borsasının bu durumu daha önceden tahmin ederek alternatif bir plan geliştirdiğini açıkladı. Raporda, Garantex’in Griñex adında yeni bir platform ve A7A5 isimli bir stablecoin ile yaptırımları aşmayı ve yasa dışı faaliyetlerini devam ettirmeyi hedeflediği belirtiliyor. ABD, Almanya ve Finlandiya makamları tarafından mart ayında Garantex’in altyapısının çökertilmesine rağmen, şirketin faaliyetleri durmaksızın devam etti. TRM Labs’in sağladığı verilere göre, Kırgızistan’daki kayıtlar Grinex’in Aralık 2024’te, yani operasyonlardan önce kurulduğunu gösteriyor. Bu durum, yaptırımların önceden bilindiğini ve buna yönelik hazırlık yapıldığını ortaya koyuyor.

STABLECOİN TRANSFERİ VE FON RİSKİ

Garantex’e bağlı cüzdanların Ocak 2025’te, Rus rublesine endeksli A7A5 stablecoine geçiş yaptığı öğrenildi. TRM Labs, bu değişikliğin muhtemel fon dondurma riskine karşı “yaptırıma dayanıklı bir transfer kanalı” oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor. OFAC verilerine göre Garantex, 2019’dan Mart 2025’e kadar milyarlarca dolarlık kripto işlem gerçekleştirdi. 2022 yılındaki ilk yaptırımlardan sonra dahi, yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Şirketin en büyük gelir kaynakları arasında fidye yazılımları, darknet pazarları ve diğer yasa dışı fon akışları yer alıyor.

KİLİT ROL OYNAYAN AĞ VE ALTERNATİF KAÇIŞ KANALLARI

Rapora göre, “Garantex–Grinex–A7A5” adlı ağ, yaptırımlar sonrasında müşteri fonlarının kurtarılması ve transferinde önemli bir rol üstlendi. Telegram kanallarında Grinex, “Garantex’in aynısı” olarak tanıtılıyor. Ayrıca, Aralık 2024’te tescil edilen ve benzer işlem arayüzüne sahip olan Meer borsası, A7A5’i listeleyen ilk platformlardan biri oldu. TRM Labs, Meer’in de bu ağın alternatif kaçış kanalı olma potansiyeline dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun fiat paraya endeksli ve şeffaf yönetişimi olmayan stablecoinlerin yaptırım aşma girişimlerinde kullanılabileceğinin somut bir örneği olduğunu dile getiriyor.