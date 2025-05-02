Garanti Bankası Aksaklık Yaşadı, Hızla Çalışıyor

Dijital Kanallardaki Sorun Açıklandı

Garanti Bankası, dijital platformlar ve çağrı merkezi hizmetlerinde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını duyurdu. Banka, siber saldırı iddialarını kesin bir şekilde reddederek, sorun üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Sosyal Medyada Yapılan Açıklama

Garanti Bankası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı ve siber saldırının söz konusu olmadığı ifade edildi. Banka açıklamasında “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir” şeklinde ifadelere yer verdi.

Çözüm İçin Çalışmalar Sürüyor

Açıklamada ayrıca, “İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz” denildi.