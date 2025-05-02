Garanti Bankası Sorunu Teknik Aksaklık

DİJİTAL KANALLARDA YAŞANAN SORUN

Garanti Bankası, dijital platformlar ve çağrı merkezi hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların teknik bir sorun nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Banka, siber saldırı suçlamalarını kesin bir dille reddetti ve durumu düzeltmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. “Garanti Bankası çöktü mü?” sorusu ise merakla araştırılmaya devam ediyor.

SİBER SALDIRI İDDİALARI REDDEDİLDİ

Garanti Bankası’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntının teknik bir aksaklıktan kaynaklandığına ve siber saldırının söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Banka, “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, bankanın tüm varlıkları ve kişisel verilerinin yüksek güvenlik standartlarıyla korunduğu vurgulandı. Ayrıca, işlemlerin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi adına tüm şube çalışanlarının müşterilere hizmet vermeye devam ettiği belirtildi. Sorunun en kısa zamanda çözüme ulaşması için ilgili ekiplerin yoğun bir çalışma yaptığı ifade edildi. “Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.” şeklindeki son cümle ile bildirimin tamamlandığı görüldü.