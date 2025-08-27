Garanti BBVA, Cep Telefonu Ekran Sigortası Sunuyor

YENİ SİGORTA ÜRÜNÜ KULLANIMDA

Garanti BBVA, Eureko Sigorta güvencesi ile cep telefonlarını olası hasarlara karşı güvence altına alan yeni Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası ürününü sunuyor. Kullanıcılar, yeni satın aldıkları ya da mevcut cep telefonlarının ekranında kaza sonucu meydana gelebilecek kırılma, çatlama, çarpma ve düşme gibi risklerle karşılaşmaya karşı cihazlarını güvence altına alabiliyor. Bu hizmete, Garanti BBVA Mobil üzerinden basit adımlarla ulaşmak mümkün.

HIZLI VE KOLAY ERİŞİM İMKANI

Garanti BBVA, dijitalleşen kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla cep telefonlarının ekranlarını korumaya yönelik yenilikçi bir sigorta ürününü Eureko Sigorta ile iş birliği yaparak kullanıma sunuyor. Garanti BBVA Mobil üzerinden erişilebilen Cep Telefonu Ekran Koruma Sigortası ile kullanıcılar, ekranlarını yalnızca birkaç saniye içinde koruma altına alabiliyor. Bu sigorta, yeni alınmış veya halihazırda kullanılan cep telefonlarının ekranında oluşabilecek hasarları kapsıyor. Ayrıca, sıvı teması sonucu oluşan ekran hasarları da poliçe kapsamına dâhil ediliyor. Müşteriler, bir yıl boyunca toplam iki kez bu hizmetten faydalanabiliyor.

DİJİTAL VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Tamamen dijital olarak tasarlanan bu yeni sigorta ürünü, uçtan uca mobil deneyim sunarak hızlı ve kolay bir şekilde satın alınabiliyor. Cep telefonlarını tekrar kullanılabilir hale getirerek kullanıcıları ani masraflardan koruyor. Bu yönüyle, sigorta sektöründe teknoloji odaklı ve çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Garanti BBVA Bireysel Müşteri ve Ürün Yönetimi Direktörü Damla Turan Bozdağ, “Günlük hayatın ihtiyaçlarından yola çıkarak, kullanıcı deneyimini merkeze alan yenilikçi bir çözüm sunuyoruz” diyor.

MÜŞTERİ ODakLI YAKLAŞIM

Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Roel van der Heijden ise, “Sigorta deneyimini yalınlaştırarak insanların günlük yaşamlarındaki ayrılmaz parçalarını güvence altına alıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. İhtiyaçların hızla değiştiği ve dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde, sigorta süreçlerini sadeleştirerek müşterilere güvence sağlamayı sürdüreceklerini vurguluyor. Garanti BBVA Mobil uygulaması aracılığıyla sunulan bu hizmet, cep telefonlarını korumaya yönelik hızlı ve ulaşılabilir çözümler sunuyor. İnovatif ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla sigortalıların ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştirmeye devam edeceklerini belirtiyor.