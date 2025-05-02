Garanti BBVA, Erişim Sorununu Çözmeye Çalışıyor

MOBİL BANKACILIKTA ERİŞİM SORUNU

Milyonlarca kullanıcıyı etkileyen Garanti BBVA’nın mobil bankacılık hizmetinde ciddi bir erişim sorunu yaşanıyor. Banka, sorunun en kısa sürede çözülmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını belirtiyor. Şirket ayrıca, bu sorun nedeniyle tüm şubelerin gece yarısına kadar açık olacağını açıkladı. Garanti BBVA, “Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

KULLANICILARDAN TEPKİLER

Mobil uygulamaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” mesajıyla karşılaşarak tepkilerini sosyal medya platformlarında dile getirdi. Bu durum, bankanın müşterileri arasında rahatsızlığa neden oldu. Garanti BBVA, yaşanan sorunla ilgili olarak, “Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

SORUNUN KAYNAĞI

Bankadan yapılan daha sonraki açıklamada, yaşanan sorunun kaynağının siber saldırıyla ilgili olmadığı vurgulandı. Garanti BBVA, dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını tekrar belirtti. “Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır” dedikleri belirtiliyor.

ŞUBELER GECE YARISINA KADAR AÇIK

Son açıklamada, teknik aksaklık nedeniyle tüm şubelerin, AVM’ler hariç, gece 00:00’a kadar açık olacağı kaydedildi. “Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00’a kadar açık olacaktır” denildi. Garanti BBVA, sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.