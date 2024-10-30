Garanti BBVA, Üçüncü Çeyrek Raporunu Duyurdu

FINANSAL SONUÇLAR AÇIKLANDI

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN), 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla finansal sonuçlarını paylaştı. Banka, yılın ilk dokuz ayında 66,9 milyar TL net kâr elde etti. Konsolide verilere göre bankanın aktif büyüklüğü 2,88 trilyon TL olarak belirlendi. Nakdi ve gayri nakdi kredilerle sağlanan finansal destek toplamı ise 2,17 trilyon TL’ye ulaştı. Müşteri mevduatları, bankanın en önemli fon kaynağını oluşturarak yüzde 25,9 oranında büyüme gösterdi ve 2,02 trilyon TL seviyesine yükseldi. Garanti BBVA, sermaye yeterlilik oranını yüzde 15,8 olarak açıkladı. Öz kaynak kârlılığı yüzde 32,9, aktif kârlılığı ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonla mücadelenin ön planda olduğunu vurguladı ve sıkı para politikalarının kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti. Akten, müşteri odaklı büyüme stratejileri sayesinde banka olarak özel bankalar arasında Türk lirası kredilerde ve müşteri mevduatlarında liderliği sürdürdüklerini söyledi.

DİJİTALLEŞMEDE ÖNCÜ ADIMLAR

Akten, dijitalleşme süreçlerine yaptıkları 5 milyar dolarlık yatırım sonucunda, bankanın dijital müşteri sayısının 16,3 milyona ulaştığını açıkladı. Bu yıl bireysel müşterilere sundukları dijital taşıt kredisi hizmeti ve geliştirdikleri ödeme sistemleri çözümleriyle kullanıcı deneyimini geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, BonusFlaş uygulamasının 5,5 milyon kullanıcıya ulaştığını ve çeşitli banka kartlarıyla QR ödeme özelliği sunduklarını aktardı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Akten, bankanın iklim kriziyle mücadele ve kapsayıcı büyüme için önemli çabalar sarf ettiğini ifade etti. Döngüsel ekonomi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye geçiş gibi alanlarda sundukları finansman ve danışmanlık çözümleriyle müşterilerin sürdürülebilir dönüşüm süreçlerini desteklediklerini vurguladı. Akten, “Garanti BBVA olarak önümüzdeki dönemde de müşterilerimize değer katmaya ve bankamızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz,” dedi.

Kaynak: KAP