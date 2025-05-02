Garanti BBVA Uygulaması Hatalar Yaşıyor

GARANTİ BBVA KULLANICILARI MOBİL BANKACILIK HİZMETİNDE SORUN YAŞIYOR

Garanti BBVA’nın kullanıcıları, 2 Mayıs itibarıyla mobil bankacılık hizmetlerine erişimde zorluk çekiyor. Bankanın mobil uygulamasına giriş yapmak isteyen pek çok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yaşadıkları sıkıntıları paylaşıyor. Müşteriler, uygulamaya giriş denemeleri sırasında “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” ve “Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz” gibi hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

TEKNİK AKSAKLIK RESMİ OLARAK DOĞRULANDI

Kullanıcıların artan şikayetleri üzerine Garanti BBVA’dan resmi bir açıklama yapıldı. Banka, sistemlerinde bir teknik aksaklık olduğunu doğrulayarak şu ifadelere yer verdi: “Sistemlerimizde teknik aksaklık yaşanıyor, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.”

VERİ GÜVENLİĞİ RİSKİ YOK

Banka tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise “Sistemlerimizde yaşanan kesinti teknik bir aksaklıktan kaynaklanmakta olup, herhangi bir siber saldırı ya da veri güvenliği riski barındırmamaktadır. Bankamız nezdindeki tüm varlıklarınız ve kişisel verileriniz yüksek güvenlik standartlarıyla korunmaya devam etmektedir. İşlemlerinizi kesintisiz şekilde gerçekleştirebilmeniz için tüm şubelerimizdeki ekip arkadaşlarımız hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.