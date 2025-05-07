GARDENIA Korosu, Sanatla Barış Yayar

SANATLA HUZUR VE DAYANIŞMA YAYMAK

Suriye’de barış, hoşgörü ve kadın gücünü yayma hedefiyle kurulan Gardenia Korosu, Baas rejiminin çöküşünün ardından sanatın özgür ruhuyla insanlara acılarını ve umutlarını dünyaya duyuruyor. 2016 yılında savaşın gölgesindeki Suriye’de bir grup kadın, sanatın birleştirici gücüne inanarak Gardenia Korosu’nu oluşturdu. Koro, zamanla sadece bir müzik grubu değil; barış, hoşgörü ve kadın dayanışmasının sesi olmayı başardı. Katıldıkları etkinliklerde gösterdikleri performanslarla birçok başarıya imza atan kadın korosu, emeklerinin karşılığını ödüllerle aldı.

ÖZGÜRLÜK VE SANAT İÇİN MÜCADELE

Baas rejiminin çöküşüyle birlikte üzerlerindeki baskılardan kurtulan Gardenia Korosu, sanatın özgür ruhunu deneyimlemeye başladı. Şam’ın simgelerinden Gardenia çiçekleriyle özdeşleşen kadın korosu, halka açık konserlerinde seslendirdikleri devrim şarkılarıyla tüm toplumu bir araya getirmeyi amaçlıyor. Koronun kurucu üyesi Safana Bakli, “Mesajımız; her zaman Suriyelileri birbirine yaklaştırmak, barışa çağrı yapmak ve birlikte çalışmanın bireysel çalışmadan daha güçlü olduğunu göstermek oldu. Birlikte daha fazlasını başarabileceğimize inanıyoruz.” diyerek korodaki birlikteliğin önemini vurguladı.

KÜLTÜREL MIRAS VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Bakli, savaştan ve baskılardan kaçmak için bu ekibi kurduklarını belirterek, “Prova yaptığımız o iki saat, çevremizdeki tüm olumsuzluklardan uzaklaştığımız ve özgürce nefes alabildiğimiz anlardı.” ifadesini kullandı. Çalışmalarında kültürel mirası koruma ve kadın haklarını savunma konularını önde tuttuklarını anlatan Bakli, sanatlarının Suriyelilerin çektiği acılara ışık tuttuğunu aktardı. “Eskiden asla söyleyemeyeceğimiz şarkıları söyledik. Artık istediğimiz şeyi söyleyebiliyoruz, istediğimiz şarkıyı okuyabiliyoruz.” diye konuşan Bakli, ifade özgürlüğü anlamında daha rahat bir hayatın başladığını dile getirdi.

HATIRALARDAN ALINAN İLHAM

2012’de rejim güçleri tarafından yaklaşık bir ay alıkonulan Bakli, rejim sonrası verdikleri ilk konserin duygusunu “mucize” olarak tanımladı. Koroda piyanist olarak yer alan Yasemin Selame, kuruluş aşamasında büyük zorluklar yaşadıklarını aktararak, “Prova yapacak yer bulamıyorduk, bu nedenle arkadaşların evlerinde konserlere hazırlandık.” dedi. Geride kalan 9 yıl boyunca kazandıkları deneyimlerin kendilerini motive ettiğini ifade ederek, Esed sonrası ilk konsere ilişkin de duygularını paylaştı.

BARIŞ DİLEĞİ

Şam’daki Farihi Evi’nde düzenlenen konsere katılan Mayyada Hımeydan, seslendirilen şarkıların kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Suriye halkı mutlu olmayı hak ediyor. Savaşta çocuklar patlama seslerinden başka bir şey duymuyordu, şimdi bu müziklerin tadını çıkarmayı hak ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 18 yaşındaki Besme Fellaha da etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ülkemin yeniden imarını görmekten ve insanların görüşlerini ifade edebilmesinden dolayı çok mutluyum.” dedi.