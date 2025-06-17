Gareth Bale Futbola Dönüyor, Plymouth Alacak

BEKLENTİ DIŞINDA BİR DÖNÜŞ

Futbola 32 yaşında beklenmedik bir kararla veda eden Gareth Bale, 3 yılın ardından sahalara geri dönüyor. Telegraph’ta yer alan habere göre, Gallerli futbolcu, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship’te küme düşen Plymouth Argyle kulübünü satın alacak. Bale’in, bir Amerikan konsorsiyumunun temsilcisi olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Satın alım gerçekleşirse, sportif işlere dahil olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

KARİYERİNİN YILDIZ İSMİ

Futbola Southampton altyapısında başlayan 35 yaşındaki Bale, Tottenham Hotspur, Real Madrid ve LAFC takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca toplamda 554 maçta mücadele eden yıldız sol ayak, 185 gol ve 132 asistlik bir performans sergileyerek adından söz ettirdi.