Gareth Southgate: Gençler Daha İyi Rol Modeller Aramalı

ENDİŞE DUYDUĞU DURUM

İngiltere’nin eski futbol milli takım teknik direktörü Sir Gareth Southgate, genç erkeklerin internette oyun, kumar ve pornografi ile fazla zaman geçirdiğinden endişe duyuyor. Southgate, gençlerin, mevcut çevrimiçi fenomenlerin ötesinde daha iyi rol modellere ihtiyaç duyduğunu vurguladı. BBC etkinliğinde yaptığı konuşmada, gençleri, özellikle genç erkekleri, hayatta doğru tercihler yapmaya teşvik etmek ve başarısızlıktan korkmamalarını sağlamak için daha fazla çaba göstermenin gereği üzerinde durdu.

ERGİN KİZ İLE CİNAYET KONUSU

Bu açıklamalar, Netflix’in yeni “Adolescence” dizisinin dünya çapında büyük ilgi görmesiyle çakışıyor. Dört bölümden oluşan dizi, bu hafta 71 ülkede en çok izlenen yapım olarak kayıtlara geçti. Hikâye, 13 yaşındaki bir erkek öğrencinin cinayetle suçlandığı bir olayın ardından bir genç kızın bıçaklanmasını konu alıyor ve sosyal medyanın yanı sıra kadın düşmanı fenomenlerin bazı genç erkekler üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seriyor. Dizi yapımcıları, “Adolescence”ın okullarda ve İngiltere Parlamentosu’nda gösterilmesini talep ettiklerini duyurdu.

ROL MODELLERİNİN ÖNEMİ

Sir Gareth, birçok genç erkeğin rehberlik arayışındayken öğretmenler, spor antrenörleri veya gençlik grupları liderleri yerine internete yöneldiğinden endişe duyduğunu belirtti. İnternette, kendileri için faydalı olmayan yeni bir rol model türü bulduklarını ifade ederek, “Bunlar acımasız, manipülatif ve toksik fenomenler. Tek amaçları kendi kazançları” dedi. Southgate, genç erkeklerin bu kişiler tarafından kandırıldığını ve “Başarının para veya güçle ölçüldüğüne, güçlü olmanın asla duygu göstermemek anlamına geldiğine ve dünyanın, kadınlar da dahil, onlara karşı olduğuna inandırıldıklarını” söyledi.

GENÇLERİN İHTİYACI OLAN TEMELLER

Gareth Southgate, konuşmasında genç erkeklerin inanç ve dayanıklılıklarını inşa etmeleri için üç temel unsurdan bahsetti: Kimlik, bağ kurma ve kültür. Ayrıca, İngiltere Sosyal Adalet Merkezi’nin raporuna atıfta bulunarak, erkek çocukları ve genç erkeklerin “krizde” olduğunu, eğitim, istihdam veya mesleki eğitimde yer almayanların sayısında önemli bir artış yaşandığını belirtti. Southgate, “Çoğu, arkadaşlarına veya ailesine içini açmada zorlanıyor ve zorlandıklarında durumları tek başlarına halletmeye çalışıyorlar” dedi.

HATA YAPMA VE DERS ÇIKARMA FIRSATI

“Genç erkekler içine kapanıyor, duygularını ifade etmekten kaçınıyorlar” diye belirten Southgate, internette daha fazla zaman geçirip sağlıksız alternatiflere yöneldiklerini dile getirdi. Genç erkeklerin hata yapıp ders çıkarma fırsatlarının yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Eğer genç erkek çocuklarının hayatını şimdi fazla kolaylaştırırsak, büyüdüklerinde hayatlarını kaçınılmaz olarak zorlaştırmış oluruz” dedi. Başarısızlık korkusunun fazla olduğunu belirten Southgate, “Denemek yerine, başarısız olmaktan korkarak hiç denememeyi tercih ediyorlar” ifadesini kullandı.

KARİYERİNDEN DERSLER

Futboldaki hayatından öğrendiği önemli bir ders olduğuna değinen Southgate, “Başarının sadece son skordan ibaret olmadığını, gerçek başarının en zor anlara nasıl tepki verildiğiyle belirlendiğini” söyledi. 1996 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya’ya karşı kaybettiği penaltıyı örnek gösteren Southgate, bu olayın kariyerini tanımlamasına izin vermediğini, acısını hâlâ hissettiğini ve bu dönüm noktasının onu daha güçlü bir insan yaptığını aktardı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÖNEMİ

Gareth Southgate, kariyerinde Crystal Palace, Aston Villa ve Middlesbrough takımlarında savunma ve orta saha oyuncusu olarak oynadı ve 1995-2004 yılları arasında İngiltere Milli Takımı’nda görev aldı. 2016 yılında teknik direktörlük görevini devralarak, İngiltere’yi 2018 Dünya Kupası yarı finaline, 2022 Dünya Kupası çeyrek finaline ve 2020 ile 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine taşıdı. Temmuz ayında, İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’ya yenilmesinden iki gün sonra görevinden ayrıldı. Yeniden canlandırdığı İngiltere Milli Takımı ile övgü alan Southgate, Aralık ayında Kral 3. Charles tarafından şövalye unvanı aldı.