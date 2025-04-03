Gasp ve Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

GASP VE TEHDİT OLAYINDA YAKALANANLAR

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir parkta gerçekleştirdiği gasp ve silahlı tehdit olayıyla ilişkisi bulunan iki kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, parkta meydana gelen olaya dair Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde, şüpheli olarak belirlenen M.E. ve M.I. saklandıkları yerlerde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yapılan operasyon sırasında, şüphelilerin bulunduğu adreslerde 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyet içerisindeki işlemleri tamamlanan M.E. ve M.I., çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Gasp’ ve ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, bu konuda yaptığı açıklamada; “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir” ifadesini kullandı.