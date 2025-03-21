Gastro Niğde Derneği’nden Vali Ziyareti

Gastro Niğde Derneği’nden Vali Çelik’e Ziyaret

Gastro Niğde Derneği Başkanı Rıdvan Toprak ve dernek üyeleri, Niğde Valisi Cahit Çelik’i makamında ziyaret etti. Görüşmenin temel konusu, Niğde’nin zengin mutfak kültürünü büyük kitlelere tanıtmak ve şehrin gastronomi potansiyelini daha ilerilere taşımak oldu. Dernek, bu alandaki planları ve faaliyetlerini Vali Çelik’le paylaştı. Yapılan ziyarette, Niğde’nin gastronomi ve turizm üzerinde durarak, bu konudaki projeler değerlendirildi.

GASTRONOMİ POTANSİYELİ

Gastro Niğde Derneği Başkanı Rıdvan Toprak, farklı meslek gruplarından oluşan dernek üyeleriyle birlikte, Niğde’nin gastronomi ve turizm alanındaki büyümesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Toprak, Niğde’nin gastronomik potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yürütülen çalışmalardan bahsetti ve Vali Çelik’e verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

HEDİYE TÖRENİ

Ziyaretin anısına, dernek üyeleri Vali Çelik’e isminin yer aldığı özel tasarım bir mum hediye etti. Bu jest, derneğin Vali Çelik’e olan minnettarlığını gösterdi.