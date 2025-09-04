GastroANTEP Festivali İçin Denetim İsteği

DENETİMLERİN ETKİSİ

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’ne yönelik bilgilendirme toplantısında, esnafın karşılaştığı zorluklar gündeme geldi. Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, denetimlerin ardından bozuk etlerin kamuoyuna yansımasının esnaf üzerinde olumsuz bir etki yarattığını vurguladı. Özcan, basına daha az yer verilmesini istedi.

HİJYEN VE KAMU İMAJI

Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerle ilgili konuşan Özcan, yapılan kontrollerde hijyen eksikliklerinin yanı sıra at veya eşek etinin satılmasına dair çıkan haberlerin esnafı zor durumda bıraktığını ifade etti. Özcan, konuyla ilgili basın mensuplarının ve yetkililerin daha dikkatli olmasını talep etti ve bu isteğiyle birlikte salonun havasının değiştiğini gözlemledi.

ESNAFA YARDIM TALEBİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Özcan, “Gaziantep’te yapılan denetimler sonrası ele geçirilen kötü etler, kötü imajlar bizi esnaf olarak sıkıntıya sokuyor. Bizler denetimleri yapalım. Fakat basına daha az yansıyacak şekilde yapılırsa daha güzel olur. Geçenlerde de söyledim; eşek ve at etinden bahsediyorlar. Gaziantep’te eşek yok ki eşek eti olsun. Söylenen sözler farklı anlaşılıyor. Buradan hem basınımıza hem de yetkililerimize sesleniyorum, biraz daha hassasiyet rica ediyorum” şeklinde konuştu.

