Gastronomi Festivali Elazığ’da Devam Ediyor

GASTRONOMİ FESTİVALİ DEVAM EDİYOR

Elazığ’da bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Gastronomi Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. İşletmeci Selami Göktekin, “Elazığ mutfağını dünyaya tanıtmak için buradayız” diyor. 22 Ağustos’ta başlayan ve bugüne kadar devam eden festivalde, Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantlarda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen şefler, kentin yerel yemeklerini hazırlayarak katılımcılarla buluşturuyor. Festival çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalar, gastro ve sahne gösterileri, sergiler, film ve belgesel gösterimleri, atölyeler, paneller, söyleşiler ve konserler yoğun bir program sunuyor. Festivalin akşamları, ünlü sanatçıların konserleri ile dolu dolu geçiyor.

ŞEFLER ELAZIĞ MUTFAĞINI TANITIYOR

İstanbul’dan festivale katılan işletmeci Selami Göktekin, kent mutfağını tanıtma amacıyla Elazığ’da olduklarını vurgulayarak, “Çok sayıda şefimizle 3 gündür Elazığ’dayız. Elazığ mutfağını dünyaya tanıtmak için buradayız. Etkinlikte emeği geçen Anadolu Elazığlılar Federasyonu Başkanı Sinan Canlı’ya teşekkür ediyorum” dedi. Usta şef Canan Özer ise festivalde herkesin Elazığ’ın kültürü ve mutfağı için yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, “Gel Doy ekibi olarak her zaman Elazığ’ın yanındayız” şeklinde konuştu.

GÜÇLÜ ORGANİZASYON HEDEFİ

Anadolu Elazığlılar Federasyonu Başkanı Sinan Canlı, gastronomi alanında güçlü bir organizasyon yapısı oluşturma çabalarını dile getirerek, “Festival çok hareketli geçiyor. Burada dünyanın ve Türkiye’nin ünlü şefleriyle workshoplar yapılıyor. Elazığ’ın mutfağını ve tarihini tüm dünyaya aşılıyoruz. Bunun devamı gelecek” ifadesini kullandı. Festival, Elazığ’ın gastronomi kültürünü sergilemek ve tanıtmak adına önemli bir fırsat yaratıyor.