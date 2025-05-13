Gastronomi Ve Kültürel Miras Kaplı Şehir

GAZİANTEP’TE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Türkiye’nin tarihi, turistik ve kültürel açıdan zengin şehri Gaziantep, Türk futboluna damgasını vuracak bir maç için gün sayıyor. Gaziantep’te, Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleştirecek Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin heyecanı şehirde hissediliyor. 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın kente getirdiği sevinç ve coşku, Gazianteplileri oldukça heyecanlandırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek bu final maçı, kentin her köşesinde büyük bir ilgiyle bekleniyor.

ESNAFA BÜYÜK KATKI

Gaziantep’te oynanacak final maçının, Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan şehirde en çok esnafı sevindirdiği belirtiliyor. 50 bin kişinin katılması beklenen bu etkinlikle birlikte, şehirdeki esnaf, taraftarları en iyi şekilde ağırlamak adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel misafirperverliğiyle tanınan Gaziantep, tarihi mekanlarında da heyecanla karşılamak için yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Kentte yoğun bir talep nedeniyle bazı otellerin dolduğunun altı çiziliyor; bu durum esnaf için büyük bir memnuniyet kaynağı olarak görülüyor.

TARAFTARLARA DOĞAL ÜRÜNLER SUNULACAK

Taraftarların yapacakları alışverişle esnafa önemli bir katkı sağlanacağı düşünülüyor. Özellikle Gaziantep’e gelecek konukların, kentin ünlü doğal ve organik ürünlerini tercih etmesi hedefleniyor. Kurutmalık sebzeler, Antep fıstığı, baklava ve baharat çeşitleri gibi ürünler, şehrin önemli gastronomik değerleri arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin Gaziantep’te yapılmasından duyulan mutluluğu ifade eden Kaleoğlu Mağarası işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali maçı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

MAÇ HEYECANI ESNAFI SARSIYOR

Bakırcılar Çarşısı’nda da esnaf, maç heyecanını hissediyor. Fikret Yılmaz, “Gaziantep esnafında maç heyecanı var. Bu maçın Gaziantep’te olması bizler için çok iyi. Maç öncesi çarşı-pazarda yoğunluk olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Almacı Pazarı’nda ise Kerim Kıssa, “Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Taraftarları Gaziantep’te en güzel şekilde ağırlamak için hazırız” dedi. Yakup Mermer de, maçın ekonomik katkısının yanı sıra tanıtım açısından da oldukça önemli olduğunun altını çizerek, “Bu durum bizleri çok sevindiriyor” şeklinde konuştu.