GastroSanat Eğitimleri Kadınları Destekliyor

KADINLAR İÇİN MESLEK EDİNDİRİYOR

FATİH Belediyesi, Gastro Sanat Merkezi projesi ile kadınlara meslek edindirme ve üretim imkanı sağlıyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar çeşitli alanlarda sunulan kurslar sayesinde katılımcılar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretim süreçlerini birebir deneyimleme fırsatı buluyor.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, merkezin kadınlara sağladığı katkıyı vurguladı ve “Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli. Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

EĞİTİMLER İÇİN KAYITLAR SÜRÜYOR

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren GastroSanat eğitimleri için başvurular devam ediyor. Programa katılmak isteyenler, belirlenen web adresi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

