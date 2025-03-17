Gattuso Ve Jelicic Arasında Gergin Anlar

HırvatİSTAN LİGİ’NDE ŞOK MAĞLUBİYET

Hırvatistan Ligi’nde İtalyan efsane Gennaro Gattuso yönetimindeki Hajduk Split, 26. haftaya lider olarak girdi. Ancak, bir puan farkla ikinci sırada yer alan Rijeka’ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu kaybetti. Bu durum, Gattuso’nun tepkisini çekti.

MAÇ SONRASI TARTIŞMA

Maçın ardından yoğun öfke içinde olduğu görülen Gattuso, yayıncı kuruluşun canlı yayınında aniden yer aldı. Eski Hırvat futbolcu ve yorumcu Josko Jelicic’in kendisine elini uzatmasına karşın elini sıkmayı reddetti. İkili arasında gergin bir diyalog yaşandı. Gattuso, önce İngilizce konuşmaya başlarken, ardından sert bir tutumla İtalyanca ve İspanyolcaya geçti. Jelicic ile yakınlaşarak “Çok fazla konuşuyorsun, insanlara saygı duymalısın. Her zaman olumsuz konuşuyorsun. İnsanlara saygı duymalısın” ifadesini kullandı.

GAZETECİYE KAÇAN REAKSİYON

Jelicic ise Gattuso’ya elini yüzünün önünde sallamadan konuşmasını istedi ve “Sen burada bir yabancısın, İtalya’dan buraya geldin ve saygı göstermek zorundasın” diyerek yanıt verdi. Gattuso ise son olarak, “Eğer buradaysan, bir daha konuşmaya gelmeyeceğim” şeklindeki sözüyle yayını terk etti. Bu olay, Hajduk Split’in ligdeki sıkıntılı dönemiyle birlikte Gattuso’nun durumu hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.