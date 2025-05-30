Gaün, Türkiye-Suriye Sempozyumu Düzenledi

DİNİ YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞ BİRLİĞİ ONEMİ

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde, Halep Üniversitesi ve Şam Üniversitesi’nin katkılarıyla “Dini Yükseköğretimde Türkiye ve Suriye İş Birliği: Gelecek Vizyonu Uluslararası Sempozyumu” gerçekleştirildi. GAÜN’ün yaptığı açıklamada, sempozyumun, Türkiye ve Suriye arasında dini yükseköğretim alanında uzun vadeli iş birliği zeminleri oluşturmak, ortak bir akademik vizyon geliştirmek ve bölgesel barışa katkıda bulunmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Vali Temsilcisi Azzam Hancı, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, Halep Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Muhammet Mahir Kudsi, Şam Üniversitesi Temsilcisi Dr. Abdulrahman Elsadi ve birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Tarakçıoğlu, GAÜN’ün Suriye’deki eğitim faaliyetlerine verdiği önemi vurguladı. Bu tür akademik platformların iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Ünverdi ise sempozyumun yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda insani bir sorumluluk taşıdığını belirterek, “Bugün burada ilim adına kurduğumuz bu köprü, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal barışın, kültürel yakınlaşmanın ve karşılıklı anlayışın temeli olmaktadır. Dini yükseköğretim, savaşın yıktığı coğrafyalarda yeniden inşa sürecinin en güçlü aktörlerinden biri olacaktır.” şeklinde konuştu.

Halep Başkonsolosu Cengiz, etkinliğin yeni dönemde Türkiye ve Suriye ilişkilerine akademik destek sağlayacağını ifade etti. Sempozyum kapsamında, Türkiye ve Suriye’nin ilahiyat fakülteleri arasında tecrübe paylaşımının yanı sıra dijitalleşme çağında dini eğitimin yeniden yapılandırılması ve şiddet karşıtı dini söylemlerin geliştirilmesi gibi birçok tema üzerinde duruldu. Etkinlikte, 15 farklı ülkeden gelen akademisyenlerin katkılarıyla toplamda 75 akademik bildiri sunuldu ve çeşitli oturumlarla sempozyum tamamlandı.