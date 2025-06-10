GAVİN NEWSOM, TRUMP’TAN FON KESİNTİSİ BEKLİYOR

GEDİŞATIN SEBEPLERİ

ABD basınında yer alan ve ismi belirtilmeyen kaynaklara dayanarak yapılan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, California Valisi Gavin Newsom ile yaşadığı Ulusal Muhafız gerginliği sonrası California’nın federal eğitim fonlarını kesmeyi düşünüyor. Los Angeles’ta düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösteren protestolara müdahale etmek amacıyla Ulusal Muhafız ve deniz piyadelerinin kente konuşlandırılmasının ardından Newsom ile Trump arasında bir gerilim ortaya çıktı.

FON KAYNAKLARINDAKİ DÜZENLEMELER

İsimleri gizli tutulan kaynaklar, Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nın daha önce belirlenmiş formüle dayalı rekabetçi olmayan ödüller olarak nitelendirdiği “formül fonlarının” ödemelerini durdurabileceğini aktarıyor. California’daki devlet okulları yıllık yaklaşık 8 milyar dolar, ülkenin en büyük iki devlet üniversitesi olan California Üniversitesi ve California Eyalet Üniversitesi ise federallerden her yıl milyarlarca dolar fon alıyor. Bu durum, eğitim finansmanını ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip. Trump, daha önce de California’yı, bir transseksüel sporcunun kadın atletizm yarışmasına katılması halinde federal fonları kesmekle tehdit etmişti.

TEDBİRLER VE SONUÇLAR

Washington’daki gelişmeler, Trump ve Newsom arasında süregelen gerginliğin eğitim alanında önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Eğitim fonlarının kesilmesi, California’daki okulların finansmanını etkilemenin yanı sıra, öğrencilere yönelik sosyal hizmetlerin de azalmasına yol açabiliyor.