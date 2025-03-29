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Gayrettepe’de Metrobüs İstasyonunda Arbede Çıktı

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OLAYIN BAŞLANGICI

4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 civarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ile G.B. arasında laf atma nedeniyle bir tartışma başladı. Bu tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Duygu B., G.B.’ye tekme attıktan sonra, yakınlarının müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENDE YAŞANAN ARBEDE

Olay sonrasında Duygu B., yürüyen merdivenle yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşarak saldırmaya çalıştı. Ancak G.B.’nin hareketiyle dengesini kaybeden Duygu B., yürüyen merdivenlerden düşerek yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK MÜDAHALESİ

Yaralanan Duygu B., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan G.B., ‘Kasten yaralama’ suçundan adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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