Gayrettepe Metrobüs Çıkışında Arbede Yaşandı

Olayın Başlangıcı

4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında sözlü bir tartışma meydana geldi. Bu tartışma, kısa sürede büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Duygu B., G.B.’ye tekme attıktan sonra, yakınlarının müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Yürüyen Merdivende Yaşananlar

Olayın ardından Duygu B., yürüyen merdivenle yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşarak saldırdı. Ancak G.B.’nin hamlesi sonucu dengesini kaybeden Duygu B., merdivenlerden düşerek yaralandı.

Polis ve Sağlık Müdahalesi

Yaralanan Duygu B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan G.B., “Kasten yaralama” suçundan adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.