Gündem

Gayrettepe Metrobüs Çıkışında Arbede Yaşandı

gayrettepe-metrobus-cikisinda-arbede-yasandi

Olayın Başlangıcı

4 Nisan Cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Şişli Gayrettepe metrobüs istasyonu çıkışında Duygu B. ve G.B. arasında sözlü bir tartışma meydana geldi. Bu tartışma, kısa sürede büyüyerek bir kavgaya dönüştü. Duygu B., G.B.’ye tekme attıktan sonra, yakınlarının müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Yürüyen Merdivende Yaşananlar

Olayın ardından Duygu B., yürüyen merdivenle yukarı çıkan G.B.’nin arkasından koşarak saldırdı. Ancak G.B.’nin hamlesi sonucu dengesini kaybeden Duygu B., merdivenlerden düşerek yaralandı.

Polis ve Sağlık Müdahalesi

Yaralanan Duygu B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek G.B.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan G.B., “Kasten yaralama” suçundan adli işlem gördü ve savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Trio Ekibi: VAR Kararlarını Değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yi 4-2 yendiği maçta penaltı kararı tartışma yarattı. Hakem ve VAR değerlendirmeleri gündeme geldi ve çeşitli yorumlar yapıldı.
Magazin

Özcan Deniz’e Ağabeyinden Gelen Ölüm Tehditleri

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz'e yönelik mali usulsüzlük ve ölüm tehditleri gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Ses kayıtları, aile içindeki gerilimi gözler önüne seriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.