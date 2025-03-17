Gayrimenkul Satışında Vergi Muafiyetleri 2024

GAYRİMENKUL SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Türkiye genelinde 2024 yılında toplamda 3 milyon 65 bin 872 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabi olabiliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye genelinde gerçekleşen bu gayrimenkul satışları, alım satım işlemlerinin artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Özelmacıklı ayrıca, gayrimenkul satışlarının 5 yıllık süreyle sınırlı olduğunu belirtti.

BEŞ YIL İÇİNDEKİ KAZANÇLAR VERGİYE TABİ

Gayrimenkul konusundaki değerlendirmelerini sürdüren Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Özelmacıklı, “Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin (konut, arsa, vb.) iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarması halinde, elde edilen kazanç gelir vergisine tabidir. Değer artışı kazancının, 2024 takvim yılı için 87 bin TL’si (2025 takvim yılı için istisna tutarı 120 bin TL) gelir vergisinden istisnadır” dedi. Ayrıca, “Satışın yapıldığı yıl için belirlenen istisna tutarının altında kalan gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek” şeklinde bilgi verdi. İktisap tarihinin, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih olduğu da vurgulandı.

KULLANIM TARİHİ ÖNEMLİ

Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce fiilen kullanıma başlandığı durumlara dikkat çeken Özelmacıklı, “İktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. Gayrimenkullerin fiilen kullanımı; tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları gibi belgelerle kanıtlanabilir” açıklamalarında bulundu.

MALİYET HESAPLAMALARI

Özelmacıklı, gayrimenkul elden çıkarma sürecinde maliyetlerin düşüldüğünü belirtti. “Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedellerinin, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcıda kalan giderlerin ve ödenen vergi ile harçların, indirilmesi suretiyle değer artışı kazancı hesaplanır” şeklinde bir bilgi verdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen Yurt İçi – Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranına da dikkat çekerek, “Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekir” dedi.

Kendi tarlası üzerine yapılan gayrimenkul durumuna değinen Özelmacıklı, “Gayrimenkulün tarla ile birlikte satılması halinde, değer artış kazancı doğabilir. Tarlanın edinim tarihi esas alınarak, satıştan doğan kazançlar için 5 yıllık süre dikkate alınır” ifadelerini kullandı. Eğer taşınmaz edinim tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılırsa, değer artış kazancı vergisine tabi olduğunu vurguladı.

BİLDİRİM SON TARİHİ 2 NİSAN

2024 takvim yılında elde edilen değer artışı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin 2025 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenmesi gerekiyor. Özelmacıklı, “Bu yıl için 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 2 Nisan 2025 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödeyeceğiz. Gelir Vergisi Beyannameleri ise 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında intvrg.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden verilebilir” dedi.