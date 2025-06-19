Gayrimenkul Sektöründe 2025 Gelişmeleri Değerlendirildi

2025 YILINA YÖNELİK GAYRİMENKUL DEĞERLENDİRMESİ

Altın Emlak Global, düzenlediği bir toplantıda 2025 yılının ilk yarısında gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri ele aldı. Toplantıya, Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ve Genel Müdür Olcay Selvi ev sahipliği yaptı. İlgililere yapılan detaylı sunumda, sektörde yaşanan değişimlerin yatırımcı ve tüketici davranışlarına nasıl yansıdığı anlatıldı. Ayrıca, yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler ile birlikte 2026’ya dair vizyon da tartışıldı.

ŞİRKET İVME KAZANIYOR

Genel Müdür Olcay Selvi, şirketin büyüme stratejileri ve dijitalleşme adımlarına dair bilgi vererek, Altın Emlak Global’in sektöre yön vermeye devam edeceğini açıkladı. Selvi, “Biz, yerli bir marka olarak uluslararası pazarda yer almayı planlıyoruz. 300 milyon Türk’ün olduğu bir dünyada, Türklerin kendi vatanında yapacağı yatırımlara destek olacağız. Hedefimiz 2025 yılı bitmeden en az 10 Avrupa Birliği üyesi ülkede temsilcilik açmak ve geçtiğimiz yıl başlattığımız yapay zeka hamlesini bu yıl genişleterek sürdürmek” şeklinde konuştu.

KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs 2025 Konut Satış İstatistiklerini değerlendiren Özelmacıklı, gayrimenkul sektörünün 2025 yılı itibarıyla önemli bir gelişim gösterdiğini belirtti. 2025 yılının ilk beş ayında tüm gayrimenkul türlerinde 1 milyon 196 bin satış yapıldığını hatırlatan Özelmacıklı, “Konut satışları Ocak-Mayıs 2025 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 oranında arttı. Bu durum, 2025 yılı başından itibaren geçen 6 ayın, tüm zamanların en iyi yıl açılışı olduğunu gösteriyor” dedi. Ayrıca, önümüzdeki dönemlerde konut kredi faizlerinde bir düşüş olacağına inandıklarını ekledi.

SEKTÖRDEKİ DÜZENLEMELER VE GÜVENLİK ADIMLARI

Özelmacıklı, 2025’in ilk yarısında sektörün düzenlenmesi için devletin önemli adımlar attığını ifade ederek, “Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Değer Bilgi Merkezi, e-Kira ve MEVA Projesi gibi adımlar, fahiş fiyat artışlarına karşı önlem almaya yönelikince sektörü daha da regüle edecektir. Geçmiş yıllardaki bereketli ve kazançlı günlerin geri döneceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. Ayrıca, ilan portallarındaki fiyat artışlarına karşı da bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı.

– İSTANBUL