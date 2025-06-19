Gayrimenkul Zirvesi 17 Haziran’da yapıldı

GYODER’İN DÜZENLEDİĞİ ANKARA GAYRİMENKUL ZİRVESİ

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından gerçekleştirilen 2’nci Ankara Gayrimenkul Zirvesi, 17 Haziran’da ‘Gayrimenkulün Yeni Finansal Gerçekliği’ başlığıyla yapıldı. Zirveye Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar moderatörlüğünde, ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları Kısıtlar ve Çözüm Önerileri: Vergi, Değerleme, Sigorta’ konulu panelde, TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, PwC Türkiye Kıdemli Vergi Müdürü Birim Saran, Lal Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Öz ve GYODER GYF Komitesi Başkanı Berna Sema Yiğit Sevindi konuştu.

DEPREM RİSKİ VE SİGORTANIN ÖNEMİ

Ahmet Yaşar, Türkiye’nin deprem gerçeğine değinerek, “Coğrafyamızın yüzde 92’si, nüfusumuzun yüzde 95’i deprem riski altında. Bu sorunun en önemli çözümü, yani sigortası, kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün sigortası da özellikle bina tamamlama sigortası. Gayrimenkul yatırım fonları da bu süreci hızlandıracak” dedi. Bu etkinlikte sistematik olarak iyi bir yapının kurulduğunun altını çizen Yaşar, “Ancak bu yapının tamamlayıcısı bina tamamlama sigortasıdır” ifadelerini kullandı.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASININ TARİHÇESİ

Yaşar, bina tamamlama sigortasının geçmişine dair bilgi vererek, 2013 yılında mevzuata girdiğini ancak o dönemde yeterli arzın olmadığını belirtti. 2018’de kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemden bu yana, Quick Sigorta ile bu alanda ilk adımı attıklarını kaydetti. “Bugün geldiğimiz noktada, ürünün güvenli evlere ulaşmak için önemini görüyoruz” dedi.

GÜVENİN YENİDEN TESİSİ

Maketten satış süreçlerinde yaşanan sıkıntıların tüketicilerde güven problemi oluşturduğunu dile getiren Yaşar, “Bina tamamlama sigortası bu güveni yeniden tesis edecek en etkili araçtır. Bu sigorta sistemi yalnızca mal sahibini değil, müteahhidi de koruyor. Sigorta şirketi, projeyi baştan sona takip ediyor ve inşaat sürecinin tüm aşamalarını denetliyor” şeklinde konuştu.

MEVZUAT ENGELLERİ

Yaşar, kentsel dönüşümün yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birinin mevcut mevzuattaki eksiklikler olduğunu belirtti. “Bu ürün, konut alıcısını, hak sahiplerini, yatırımcıyı ve müteahhitleri koruyan bir ürün ama sigorta şirketleri olarak biz de teminat almak zorundayız. Bu durum, maliyetleri artırıyor ve bankalarla haksız rekabete yol açıyor” dedi.

Yaşar, Proje Gayrimenkul Yatırım Fonları (PYGF) özelinde SPK Tebliği’ndeki kısıtlamaların önemine değinerek, “Mevcut düzenlemeye göre fon varlığı, teminat olarak gösterilemiyor. Bu durum bina tamamlama sigortasının etkin şekilde devreye alınmasını zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı. Çözüm için, Tebliğe açık bir istisna eklenmesi gerektiğini belirten Yaşar, “Bu düzenleme hayata geçerse, sigorta şirketlerinin projeye teminat sağlama isteği artar, yatırımcı koruması somut hale gelir” şeklinde sözlerini noktaladı.