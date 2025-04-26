Gaz Kaçağı Nedeniyle Bölge Güvenlikte

TEKİRDAĞ’DAKİ DOĞALGAZ KAÇAĞI OLAYI

Tekirdağ’da yaklaşık iki ay önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) tarafından Ergene ilçesinde, Vakıflar Mahallesi’nde açılan iki doğalgaz arama kuyusundan birinde gaz kaçağı meydana geldi. Kaçak nedeniyle bölgede panik anları yaşanırken, çok sayıda itfaiye aracı, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MÜDAHALELER

Güvenlik tedbirleri gereği jandarma ekipleri bölgeye girişleri engelledi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. AFAD ekipleri, özel donanımlı araç ve kıyafetlerle bölgede incelemeler yaparak gaz kaçağının kaynağını tespit etmeye çalıştı. Tehlikenin devam ettiği bölgede uzman ekiplerin müdahalesi sürüyor.