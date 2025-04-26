Gaz Kaçağına Ekipler Müdahale Ediyor

GAS LEAK IN ERGENE DISTRICT

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait bir doğal gaz kuyusunda gaz kaçağı meydana geldi. Olay, Vakıflar Mahallesi’nde iki doğal gaz kuyusunda gece saatlerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar, ağır gaz kokusu aldıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EMERGENCY TEAMS DEPLOYED

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, TPAO, jandarma, sağlık ekipleri ile Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı ve kuyuların bulunduğu alana girişleri kapattı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman da, olayın ciddiyetini değerlendirmek amacıyla bölgeye geldi.

WORKS UNDERWAY TO CONTROL THE LEAK

Ekiplerin çalışmaları, gaz basıncının düşürülmesi ve kaçak durumunun önlenmesi üzerine devam ediyor. Durum sürekli olarak takip ediliyor ve gerekli adımlar atılıyor.