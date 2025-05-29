Gaze’de Geçici Ateşkes İhtimali Var

ABD’DEN SUNULAN TASLAK İSRAİL’İN LEHİNE

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, esir takası ve Gazze Şeridi’nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son taslağın İsrail lehine olduğu bildiriliyor. İsrael basını, Witkoff’un Tel Aviv ile Hamas arasında yapılacak esir takası ve Gazze’de geçici ateşkes konusundaki taslağın detaylarını yayımladı. Taslağa göre, Hamas İsrailli 10 sağ ve 18 esirin cenazesini iki aşamada serbest bırakacak. Bu serbest bırakılma karşılığında Gazze’de 60 günlük geçici bir ateşkes ilan edilecek. Ayrıca, takas çerçevesinde İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılması öngörülüyor. Ancak, taslakta ABD’nin 60 günlük ateşkesin ardından Gazze’de kalıcı bir ateşkese varılması için herhangi bir garanti vermediği belirtiliyor.

TASLAKTAKİ MÜZAKERELER VE ŞARTLAR

Ateşkes süresince İsrail ile Hamas’ın Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlamak için müzakereler yapması gerektiği taslakta yer alıyor. Ancak bu müzakerelerin uzaması veya sonuçsuz kalması durumunda, 60 günlük ateşkesin uzatılacağına dair de bir garanti bulunmuyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, adı açıklanmayan bazı İsrailli yetkililer, Witkoff’un önerdiği taslağın, İsrail ordusunun 18 Mart’tan sonra Gazze’de işgal ettiği bölgelerden çekilmesini de içermediğini savunuyor.

NETANYAHU’NUN GÖRÜŞMELERİ VE HAMAS’IN İNCELEME SÜRECİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, bazı bakanlarıyla yerel saat ile 17.00’de bir araya geldiği bildiriliyor. Devam eden görüşmede Witkoff’un esir takası ve Gazze’de ateşkes için sunduğu önerinin ele alındığı belirtiliyor. Yerel basın, Netanyahu’nun bugün esir aileleriyle yaptığı görüşmede, Witkoff’un önerisini kabul edeceklerini söylediğini aktarmıştı. Hamas ise Witkoff’un esir takası ve Gazze’de geçici ateşkesi kapsayan öneriyi aldığını ve dikkatlice incelediğini bildirdi. Bu sürecin Hamas’ın ilgili birimleri tarafından “sorumluluk bilinciyle” yürütüldüğü ve verilecek cevabın, “Gazze’deki Filistin halkının çıkarlarını gözeterek, insani yardımların ulaşmasına katkıda bulunacak ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı” ifade edildi.